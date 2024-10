Scandone Avellino ko al PalaDelMauro: la Virtus Molfetta vince 61-62 Coach Sanfilippo: "Non sono stato bravo a trasmettere la difficoltà della gara"

Sconfitta casalinga per la Scandone Avellino: finale di 61-62 per la Virtus Molfetta che passa al PalaDelMauro nella seconda giornata della Serie B Interregionale. Gulley, con 17 punti e 16 rimbalzi, guida i pugliesi alla vittoria in trasferta. Rientro con il 18-9 dell'ultimo quarto per i lupi che però non trovano il sorpasso.

Sanfilippo: "Approccio errato, mancate le giuste letture"

"Mi assumo la responsabilità della sconfitta. - ha affermato Sanfilippo al termine del match - Non sono stato bravo a trasmettere la difficoltà della gara. Abbiamo avuto un approccio errato e ci siamo fatti sorprendere dalla loro aggressività. Ci è mancata la giusta lettura nelle situazioni difendendo male, con imprecisione e tanta frenesia. Ci tocca lavorare ancora tanto essendo una squadra nuova. - ha aggiunto il coach della Scandone - Dobbiamo centrare i giusti riferimenti. Sono state fatte alcune scelte e dobbiamo trovare le giuste risorse. Il campionato non ci attenderà".

Il tabellino

Serie B Interregionale

Seconda Giornata

Scandone Avellino - Virtus Molfetta 61-62

Parziali: 14-22, 19-17, 10-14, 18-9

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948