Avellino Basket: anticipato il match contro la Elachem Vigevano Nella Lega Nazionale Pallacanestro tra i delegati eletti c'è il presidente Lombardi

La gara tra l'Avellino Basket e la Elachem Vigevano, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A2, originariamente fissata per domenica, è stata anticipata a sabato con palla a due alle 20.30 al PalaDelMauro. Domenica, alle 19.30, al "Partenio-Lombardi" si giocherà Avellino-Casertana. Nel frattempo è ufficiale la nomina tra i delegati eletti in Lega Nazionale Pallacanestro per il presidente dell'Avellino Basket, Giuseppe Lombardi.

La nota del club irpino

"L’Avellino Basket si complimenta il dottor Francesco Maiorana confermato alla presidenza della Lega Nazionale Pallacanestro. I membri del consiglio direttivo sono i seguenti: per la A2 Luca Biganzoli (Urania Basket Milano), Roberto Pietropaoli (Real Sebastiani Rieti), Alessandro Santoro (Pallacanestro Cantù), Stefano Tedeschi (Fortitudo Pallacanestro Bologna 103).

Per la Serie B Andrea Baccarini (Raggisolaris Faenza), Francesco Farinaro (JuveCaserta 2021), Guglielmo Feliziani (Basket Mestre 1958), Ivan Papaianni (Pall. Aurora Desio 94). Tra i delegati eletti spicca la figura del presidente dell'Avellino Giuspeppe Lombardi, che con grande entusiasmo e passione ha approcciato a questo nuovo incarico, che gli è stato conferito dalla Lega Nazionale Pallacanestro".

Foto: pagina ufficiale Facebook Avellino Basket