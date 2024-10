Avellino Basket, Lewis: "Dobbiamo migliorare nei finali di gara" "Con Vigevano sarà una battaglia contro una squadra che ha talento e buoni tiratori"

"È stato tutto perfetto fino ad ora. È andato tutto come volevo e sono molto emozionato per questa stagione". Così Jaren Lewis si è espresso sull'avvio di campionato dell'Avellino Basket: "Abbiamo ottenuto una grande vittoria a Brindisi per iniziare il campionato, poi ci sono state due partiti difficili. - ha spiegato lo statunitense - Sappiamo di dover migliorare, di dover chiudere meglio i finali di partita e dobbiamo trasformare questo momento in nuove vittorie".

"Con Vigevano sarà un'altra battaglia"

Sabato (ore 20.30) sarà sfida contro la Elachem Vigevano al PalaDelMauro per la quarta giornata di campionato: "Sarà una battaglia contro una squadra che ha talento e buoni tiratori, non solo le guardie, ma anche i lunghi. - ha aggiunto Lewis - Sono presenti difensivamente e dovremo essere focalizzati sul match per tutti i 40 minuti".

"Testa a ogni partita senza spingerci oltre"

Lewis ha già vissuto la Serie A2 in canotta Latina: "Rispetto a quell'esperienza direi che il torneo è migliorato per la qualità di giocatori e allenatori. C'è più esperienza. Sono contento di essere tornato in un campionato molto competitivo e fisico. Dobbiamo pensare una partita alla volta e non porci un obiettivo: dobbiamo fare del nostro meglio guardando a ogni singola gara. Tutte le squadre vogliono i playoff, dobbiamo guardare alla fine della stagione per poter dire di aver fatto un buon lavoro".