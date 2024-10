Air Basket Termoli - Scandone Avellino, Sanfilippo: "Ci vorrà una gara solida" " voglio vedere una squadra che compete e che mette in campo tutto quello che ha"

Gara sul parquet dell'Air Basket Termoli per la Scandone Avellino. Vigilia del match in trasferta per la squadra di coach Nino Sanfilippo nel campionato di Serie B Interregionale: "Ci attende una gara difficile contro una squadra forte e ben allenata dall'amico Gigi Marinelli. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Dovremo sviluppare una gara solida e consistente. Ho chiesto ai ragazzi di alzare il livello della competitività già in allenamento e provare a giocare tutti i possessi già in settimana. Termoli ha riferimenti interni molto prestanti e atletici e ha esterni in grado di colpire da fuori sfruttando ciò che viene generato dai lunghi. Ci vorrà grande attenzione difensiva, di grande equilibrio in attacco. Non stiamo benissimo, non so se potrò contare su tutto il roster, ma voglio vedere una squadra che compete e che mette in campo tutto quello che ha".