La Scandone Avellino vince a Termoli: 75-83 contro l'Air Basket Serie B Interregionale: terzo successo di fila per la squadra di coach Sanfilippo

Vittoria al PalaSabetta di Termoli contro l'Air Basket per la Scandone Avellino: finale di 75-83 nella quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale per il successo della squadra di coach Nino Sanfilippo che centra la terza vittoria consecutiva dopo aver battuto il Cus Jonico Taranto in casa e la Mola New Basket 2012 in trasferta. Continuità per il gruppo irpino con i due punti conquistati a Termoli. Sabato con palla a due alle 20 la Scandone ospiterà i Lions Bisceglie al PalaDelMauro per la sesta giornata della division G.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Quinta Giornata

Air Basket Termoli - Scandone Avellino 75-83

Parziali progressivi: 16-9, 31-26, 54-59