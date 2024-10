Torna la pallamano, nel segno di Giacomo Del Mauro: ecco come si chiamerà Martedì prossimo la presentazione ufficiale della formazione ASD Puck Handball Avellino

Martedì prossimo, presso la sala stampa di Magma a Manocalzati, si animerà per un evento di particolare importanza per il panorama sportivo irpino: la presentazione ufficiale della ASD Puck Handball Avellino. Sarà un momento che segnerà l’inizio di un nuovo capitolo per la pallamano locale, sostenuta da una comunità pronta a celebrare la passione e la memoria di un passato sportivo importante, guardando al futuro con entusiasmo.

L’evento, che si terrà alle 11 in via Provinciale, offrirà l'occasione per svelare il simbolo della squadra e la nuova maglia ufficiale. Tra i presenti ci saranno figure di spicco del mondo sportivo e dirigenziale, ciascuno con un ruolo strategico nella crescita della squadra e con un bagaglio di esperienze sportive che risale all’epoca d’oro della pallamano ad Avellino. A rappresentare la nuova formazione ci sarà l'allenatore Enzo Fusco, volto noto della pallamano cittadina e oggi guida tecnica della squadra, affiancato dal dottor Rocco Fusco, medico sociale e figura altrettanto significativa per il legame profondo con la comunità sportiva.

La cerimonia si arricchirà della presenza di altre personalità come Giuseppe Saviano, presidente del CONI di Avellino, e Luigi Toscano, formatore nazionale della Federazione Italiana Giuoco Handball, a testimonianza dell'importanza del progetto per la crescita della pallamano locale e regionale. Accanto a loro, Giovanni Festa, assistente tecnico, e Alfredo Cucciniello, presidente regionale ACLI, saranno in prima fila per sostenere questo nuovo capitolo sportivo.

Non mancheranno le figure alla guida della ASD Puck Handball Avellino: Martha Festa, presidente della squadra, e Jessica Anna Festa, vicepresidente, due donne che incarnano il rinnovamento della società. Al loro fianco, Lara Belcastro, la grafica e creatrice del logo ufficiale della squadra, il cui lavoro rappresenta l’anima visiva del progetto.

Un momento di forte impatto emotivo sarà la consegna della maglia ufficiale della ASD Puck Handball Avellino a Mauro del Mauro. Questo gesto, carico di simbolismo, vuole onorare la memoria di suo fratello, Giacomo del Mauro, indimenticato talento della pallamano irpina. Un tributo sentito che, nel passaggio della maglia, sottolinea il legame tra passato e presente, rafforzando le radici storiche di uno sport che continua ad unire generazioni.

La presentazione sarà un’occasione per condividere il progetto sportivo della ASD Puck Handball Avellino, una squadra che intende rappresentare Avellino con impegno, dedizione e amore per uno sport che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti.