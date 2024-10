Avellino Basket: riparte l'attività del settore giovanile Il club irpino ha presentato le categorie e i relativi campionati

Ripartenza per l'attività del settore giovanile dell'Avellino Basket. "Come ogni anno siamo impegnati con le squadre giovanili, stiamo ricostruendo il movimento, che, a causa anche della pandemia, ha vissuto un lungo periodo di stop. - ha spiegato il responsabile del settore giovanile del club irpino, Giuseppe Freda - Stiamo recuperando e con la collaborazione della dirigenza, dei ragazzi e delle famiglie stiamo ritrovando il giusto feeling e trasmettendo passione. Non assolutamente trascurabile la partecipazione della società in questo progetto. È giusto ringraziare chi quotidianamente permette di allenarci, la società che crede fortemente in questo progetto e le società che hanno collaborato con noi anche quest’anno, con l’intenzione di sposare un progetto identitario e tecnicamente valido con il desiderio di creare una value-proposition per tutti”. "L’attività è ripresa sulla scia dei buoni piazzamenti dell’anno passato, l’Under 19 Gold che ha chiuso al quarto poso in Campania come l’Under 14. - ha aggiunto l'Avellino Basket tramite nota ufficiale - Mentre Under 17 ed Under 15 Eccellenza hanno conquistato la Coppa Campania. Si ringrazia la costante partecipazione dei dirigenti del settore giovanile, sempre al fianco delle squadre: Umberto Genovino, Alessandra Milone, Giuseppe De Blasio, Giuseppe Pontillo e Matteo Fimiani".

Ecco i team e i coach

Under 19 Gold con Antonio Curcio e Lorenzo Russo

Under 17 Eccellenza con Giuseppe Freda, Maurizio Cozzolino e Luca Iannaccone

Under 15 Gold con Nicola Fiore e Marco Giannattasio

Under 14 Gold con Salvatore Formato e Giovanna Morena