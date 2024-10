Avellino Basket, Crotti: "Con Udine voglio una prova di maturità" Il coach della squadra irpina: "Affronteremo una squadra costruita per il salto di categoria"

"Abbiamo usato questi giorni di pausa per lavorare su noi stessi, ora testa a Udine. Abbiamo cercato di migliorare il nostro sistema offensivo e la circolazione di palla perché in alcune gare siamo stati un po' macchinosi. Non siamo stati produttivi a dovere. La difesa è sempre stata buona, poi abbiamo pagato in attacco in alcune gare": così Alessandro Crotti verso la sfida casalinga contro l'Apu Old Wild West Udine per l'ottava giornata del campionato di Serie A2.

"Voglio vedere crescita nei dettagli"

"La squadra è rimasta sul pezzo in questi giorni. Gli faccio i complimenti. - ha aggiunto il coach dell'Avellino Basket - Il calendario ci porrà di fronte a squadre di altissimo livello, ma non è impossibile e siamo pronti. Verazzo è reduce da un problema a una caviglia, ma è tutto sotto controllo e in allenamento la squadra sta sviluppando bene il lavoro. Udine? Dobbiamo sfoderare una prova di grande maturità. È una squadra fortissima, forse con il miglior playmaker del campionato, costruita per il salto di categoria. Dovremo gestire i momenti tattici. Dobbiamo leggere bene le situazioni, fare i falli quando occorre e dovremo saper cavalcare i nostri momenti".