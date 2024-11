Avellino: ecco il secondo Memorial Scacchistico "Yuri Grasso" Domani dalle 16 alle 19.45 il programma gare e le premiazioni al Circolo della Stampa

Domani, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà il secondo Memorial Scacchistico "Yuri Grasso", organizzato dall’ASD Avellino Scacchi e dal Circolo della Stampa. "Il torneo vuole ricordare la poliedrica figura di Yuri Grasso che, oltre ad essere attento politico, giornalista, professore di filosofia ed autore di numerosi saggi, volle dedicare particolare attenzione, quale responsabile UISP provinciale, alla attività scacchistica. - si legge nella nota diffusa - Oggi la provincia di Avellino vede numerosi giovani emergere in tale attività partecipando con lusinghieri risultati ai campionati Nazionali e Regionali. Molti di essi saranno presenti alla competizione oltre a giocatori di tutte le età delle provincie campane e della provincia di Isernia. La gara avrà inizio alle 16 e terminerà nel tardo pomeriggio alle 19.45 con le conseguenti premiazioni. Il torneo, arbitrato da Cristina Tomada, si svolgerà in base al Regolamento Fide degli Scacchi - gioco rapid - e vi potranno partecipare solo giocatori regolarmente tesserati alla F.S.I. per l’anno 2024".