La Scandone Avellino all'Eredità: in che anno ha vinto la Coppa Italia Risposta esatta da parte della concorrente: "Imperituro orgoglio per gli amici di Avellino"

Nel terzo gioco "I Fantastici Quattro" de "L'Eredità", il quiz show di Rai1, con quattro date indicate per la risposta (1948, 1968, 1988, 2008) non sarà passata inosservata ai telespettatori irpini e agli appassionati di basket la domanda relativa alla Società Sportiva Scandone Avellino. "A vincere la Coppa Italia di pallacanestro è una squadra di Avellino": con la risposta esatta, 2008, da parte della concorrente Zaneta. Il conduttore della trasmissione, Marco Liorni, ha sottolineato anche il risultato finale dell'impresa firmata dall'allora Air Avellino di coach Matteo Boniciolli vincente in Coppa Italia a Casalecchio di Reno contro la Virtus La Fortezza Bologna. "Ci staranno ascoltando con grande orgoglio ad Avellino. - ha affermato Liorni - Coppa Italia alla Felice Scandone Basket di Avellino che sconfisse in finale la Virtus Bologna 73-67. Imperituro orgoglio per gli amici di Avellino".