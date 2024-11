Avellino Basket: ecco le nuove date dei match contro Fortitudo Bologna e Cento Preview del progetto "Pino Irpino" al PalaDelMauro domenica prossima

La gara Fortitudo Bologna - Avellino Basket, valida per la settima giornata di andata del campionato di Serie A2 OldWildWest, sarà recuperata giovedì 28 novembre alle ore 20.30 al PalaDozza di Bologna. Il match valido per la tredicesima giornata contro la Sella Cento, originariamente in programma per il 24 di novembre, si giocherà mercoledì 11 dicembre alle 20.30 alla Baltur Arena di Cento. "Spostamento reso necessario per permettere a Mikk Jurkatamm di rispondere alla convocazione della sua Nazionale": si legge nella nota del club irpino.

Iniziativa "Il Pino Irpino"

"Il periodo natalizio si avvicina e come sempre ci si prepara all’iniziativa lanciata dall’Associazione "Il Pino Irpino". Quest’anno l’evento si terrà nei giorni del 6-7-8 dicembre e si attraverseranno tutti i 118 comuni dell’Irpinia. Un preview di quello che è il progetto "Il Pino Irpino" unico nel suo genere, ci sarà al PalaDelMauro domenica pomeriggio 17 novembre. La S.S. Avellino Basket, da sempre vicina alla promozione di eventi sociali, ospiterà domenica nel corso del match con HDL Nardò una delegazione de ‘Il Pino Irpino’, che, al grido di Irpiniativogliobene, porterà avanti due finalità, una sociale lavorando sul senso di comunità e l’altra solidale. - ecco quanto presentato nel comunicato dall'Avellino Basket - Ogni anno il Pino Irpino promuove una raccolta diffusa sul territorio per sostenere progetti o situazioni di fragilità. Quest’anno il Pino Irpino incontra lo sport con una richiesta di raccolta di scarpe vecchie da ginnastica/trekking, l’importante è che siano gommate, così da riciclarle e riconvertirle in materiale per costruire tappetini antiurto per i parchi giochi dei bambini grazie alla collaborazione con Esosport. Al PalaDelMauro saranno presenti appositi punti di raccolta. Nell’intervallo del match sarà accesa la ‘fiaccola de Il Pino Irpino, per inaugurare simbolicamente il viaggio tra i Comuni della provincia di Avellino. In collaborazione con il Coni di Avellino e Cesvolab la fiaccola simbolo di pace e fratellanza tra le comunità accompagnerà il viaggio tra i 118 comuni irpini. In questa occasione il nostro presidente, l’ing. Giuseppe Lombardi, consegnerà ai rappresentanti dell’Associazione la pallina ufficiale di Natale dell’Avellino Basket, che andrà a decorare il Pino Irpino".