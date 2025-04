Avellino: via agli obblighi di riscatto. Ecco chi tornerà dal primo luglio I dettagli tra i calciatori in prestito e vari obblighi e diritti nei contratti

Domani alle 20 terminerà la stagione regolare e l'Avellino ospiterà il Team Altamura per una nuova festa promozione al "Partenio-Lombardi" e con il mese di maggio in cui i lupi affronteranno il Padova e la Virtus Entella nella Supercoppa di Serie C. Nel frattempo il direttore sportivo biancoverde, Mario Aiello, è già attivo da settimane con la proprietà e lo staff tecnico sulla programmazione della rosa futura. Martin Palumbo diventerà ufficialmente un calciatore dell'Avellino a titolo definitivo dal primo luglio (l'obbligo di riscatto era determinato dalla salvezza del club in terza serie, condizione già certa praticamente alla firma del trasferimento in Irpinia dalla Juventus Next Gen nel mese di gennaio). Obbligo di riscatto con la promozione anche per altri due protagonisti in biancoverde nella seconda parte della stagione: Andrea Cagnano dal Sudtirol e Giuseppe Panico dalla Carrarese. L'Avellino e Marco Armellino avevano già raggiunto l'accordo per il prolugamento fino al 30 giugno 2026 lungo la stagione. In Serie B c'è la lista da 18 over e Pasquale Pane può essere uno dei calciatori bandiera. L'estremo difensore di Acerra è nel lungo elenco dei giocatori in prestito. Semplice diritto di riscatto per Gabriele Gori e Daishawn Redan, rispettivamente con il Sudtirol e il Beerschot. Jan Zuberek saluterà Avellino per fine prestito. In basso tutti i dettagli.

I movimenti in entrata e in uscita nella stagione 2024/2025

Acquisti: Lescano (2027) dal Trapani (prestito con obbligo di riscatto), Manzi (2027) dalla Virtus Entella, Todisco (2027) dal Sorrento

Dentro in prestito: Cagnano dal Sudtirol (obbligo a determinate condizioni), Panico dalla Carrarese (obbligo in caso di promozione), Palumbo (2028) dalla Juventus (obbligo in caso di salvezza), Zuberek

Fuori in prestito: Cancellieri (2027) alla Triestina, Sannipoli (2026) alla Cavese, Toscano al Trapani (obbligo di riscatto), Gori (2027) al Sudtirol (diritto di riscatto), Pane (2026) al Team Altamura, Mulè (2026) al Trapani, D'Angelo (2026) al Campobasso, Pezzella (2026) alla Cavese, Maisto (2026) al Gubbio, Redan (2028) al Beerschot (diritto di riscatto)

Cessioni: Liotti al Trapani (titolo definitivo), Benedetti alla Lucchese (titolo definitivo), Vano alla Casertana (titolo definitivo), Llano alla Casertana (titolo definitivo)

La rosa nella seconda parte della stagione

Portieri

Iannarilli (2026), Marson (2026), Guarnieri (2025)

Difensori Cancellotti (2026), Rigione (2026), Frascatore (2026), Enrici (2027), Cionek (2025), Manzi (2027), Todisco (2027), Cagnano

Centrocampisti Armellino (2025), De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2026), Rocca (2026), Tribuzzi (2027), Sounas (2028), Palumbo (2028)

Attaccanti

Russo (2026), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico, Zuberek