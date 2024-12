Avellino Basket: squalifica del campo commutata in multa Il club "si riserva di individuare i responsabili della condotta antisportiva"

Squalifica del campo commutata in multa e, inoltre, ammenda di 2500 euro "per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo di fischietti), per offese e minacce, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri e di un tesserato avversario ben individuato" all'Avellino Basket per la gara con l'Urania Milano, giocata domenica scorsa al PalaDelMauro. Nota del club irpino che condanna gli episodi avvenuti tra le mura amiche.

"Distanze da qualsiasi atto non consono ai valori etici, morali e sportivi"

"A seguito della sanzione afflitta dal Giudice Sportivo, che ha portato alla squalifica del campo per una giornata, commutata poi in multa, la S.S. Avellino Basket condanna il comportamento antisportivo avuto da alcuni tifosi nel corso del match della scorsa domenica contro l'Urania Basket Milano. Si prendono, così, le distanze da qualsiasi atto non consono ai valori etici, morali e sportivi, che contraddistinguono la nostra società, la quale ci tiene a trasmettere un messaggio positivo su tutti i campi d'Italia, per salvaguardare la passione, la correttezza e la lealtà sportiva della tifoseria e di una città, che non può essere danneggiata da un gesto commesso da isolati individui. La società, con l'ausilio del servizio di sicurezza e delle forze di polizia, si riserva di individuare i responsabili della condotta antisportiva al fine di ogni possibile provvedimento in merito".

Dai provvedimenti disciplinari

Serie A2 - Quattordicesima giornata di andata, gare del 1 dicembre 2024

"Avellino Basket. Ammenda di Euro 2.500,00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo di fischietti), per offese e minacce, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri e di un tesserato avversario ben individuato [art. 27,3b RG, art. 27,4bd RG, art. 27,5bd RG, art. 28,3 RG, rec. art. 24,4 RG]"

"Avellino Basket. Squalifica del campo di gioco per una gara perché un tifoso, alla fine del secondo periodo, sporgendosi dalle transenne, insultava e toccava su una spalla, senza violenza, un tesserato avversario che stava rientrando negli spogliatoi [art. 30,1 RG, art. 29,3 RG, art. 17,3 RG]"