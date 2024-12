Avellino Basket, Lombardi: "Ottima vittoria, ora testa a Cividale" Il presidente: "Il PalaDelMauro sia fortino, ma tutto deve restare nei limiti"

"Un terzo del campionato è andato e voliamo verso il primo passo per la seconda parte del torneo. Si riparte dalla vittoria con l’Urania Milano e con la soddisfazione per la vittoria all’overtime": così si è espresso Giuseppe Lombardi, presidente dell'Avellino Basket, in compagnia del general manager del club, Antonello Nevola, e di coach Alessandro Crotti, verso la sfida che vedrà la squadra irpina ospite dell'UEB Gesteco Cividale venerdì sera: "È stato bello continuare la striscia di successi casalinghi. Si comincia a rendere il PalaDelMauro un fattore. - ha spiegato il massimo dirigente - L’obiettivo è quello di renderlo sempre più un fortino, un luogo in cui dobbiamo esprimerci al meglio e vogliamo continuare con la crescita di questa squadra. Si può ancora migliorare per tecnica e tattica. Il PalaDelMauro è stato teatro di partite molto calde e cresce l’attenzione da parte del tifo e del pubblico avellinese e siamo fieri per quello che stiamo vedendo giorno dopo giorno. Ci sprona a dare il meglio. Ci stiamo preparando per Cividale, sarà una gara impegnativa. Sicuramente sarà una sfida complicata, ma vogliamo esprimere le nostre qualità dopo la vittoria con l’Urania cancellando la prova negativa di Bologna. Concentrati e determinati per affrontare questo match con l’obiettivo di ottenere altri risultati. Vogliamo confermare l’idea estiva di essere protagonisti del campionato. Gli episodi di domenica? Siamo orgogliosi di quanto sia cresciuto il nostro tifo, ma tutto deve restare sempre nei limiti senza mai avvicinarsi alla violenza. Non riteniamo accettabile che ci siano episodi che possano aver portato a situazioni spiacevoli come queste. Vogliamo che ci sia solo calore e passione verso la squadra".

Crotti: "Si può vincere e perdere contro chiunque in questo torneo"

"L'obiettivo è vincere ovunque, non solo in casa, perché è un campionato equilibrato e con un livello così alto in cui non possiamo abbassare mai la guardia. - ha aggiunto Crotti - Cividale sta dimostrando con fatti e bel gioco di meritare la posizione. Vogliamo dare continuità al lavoro. Abbiamo problemi di infortuni e non tutti sono al cento per cento. Abbiamo assenze importanti, ma vogliamo continuare su questo solco tracciato per una pallacanestro ben definita da parte nostra”.

Nevola: "Credo che il turnover non sia utile nel roster"

"C’è da fare chiarezza per il mercato. Il turnover? Toglie tranquillità alla squadra. Non la ritengo una situazione affrontabile. Se ci saranno occasioni per rinforzare il roster, saremo pronti, ma non credo nel turnover. Se ci saranno infortuni, situazioni complicate, allora si può pensare di prendere un altro giocatore. Puntiamo al miglioramento, ma ci riteniamo soddisfatti per quanto fatto dal roster fin qui”.