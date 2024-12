Scandone Avellino ko in trasferta contro la Virtus Molfetta (77-67) Coach Sanfilippo: "Il passaggio a vuoto ci sta ma ora dobbiamo essere bravi a resettare tutto"

La Scandone Avellino esce sconfitta dal parquet della Virtus Molfetta. Finale di 77-67. "Abbiamo giocata una gara insufficiente sia dal punto di vista mentale che fisico. - ha spiegato il coach dei lupi, Nino Sanfilippo, nel post-gara - Mi aspettavo che potevamo beccare una giornata del genere dopo che è da tanto che giochiamo in condizioni precarie con troppa gente che ha difficoltà ad allenarsi. Il passaggio a vuoto ci sta ma ora dobbiamo essere bravi a resettare tutto, allenarci in 10 per mettere minuti a chi è rimasto fuori per troppo tempo per i vari infortuni". Giovedì (ore 20) sarà turno infrasettimanale contro il New Basket Mola.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Virtus Molfetta - Scandone Avellino 77-67

Molfetta: Filtness 11, Bertoni 11, Natalini 10, D’Apice, Gulley 29, Sirakov 9, Arifkhanov, Savoia, Seck, Jankovic 2, Ballardino 5

Scandone: D’Offizi 9, Cantone 3, Zanini 2, Iannicelli , Trapani 6 , Soliani 10, Stefanini 19, Pichi 16, Paglia 2, Iacorossi