New Sporting In: ottimi risultati nella seconda tappa dei Campioni Campani La società di Ariano Irpino è stata protagonista alla Piscina Felice Scandone di Napoli

Sabato scorso al Centro Federale - Piscina Felice Scandone di Napoli si è tenuta la seconda tappa dei Campioni Campani, gara di nuoto della FIN (Federazione Italiana Nuoto). La società sportiva New Sporting In di Ariano Irpino, guidata da anni dal tecnico Mario Altavilla, ha preso parte all'evento con 7 atleti ottenendo ottimi risultati. Primo posto nei 50 metri farfalla per Ilary Blasi, secondo posto nei 50 metri stile libero per Ciro Di Lillo, terzo posto nei 50 metri farfalla per Miranda Scrima e nei 50 metri stile libero per Pier Giorgio Laudati. Buonissime prove anche per Nicoletta Laudati, Maria Pia Grasso e Greta Luongo. Gli atleti e il tecnico della New Sporting In, pienamente soddisfatti, sono già pronti per i prossimi eventi sportivi.