Avellino Basket: gli auguri di Buon Natale di roster e staff Cinque vittorie di fila e domenica sarà sfida contro la Juvi Cremona

Pausa natalizia, ma molto breve in casa Avellino Basket. Domenica (ore 18) sarà sfida casalinga al PalaDelMauro contro la Ferraroni Juvi Cremona per la squadra biancoverde, reduce da cinque vittorie di fila e che non vuole fermarsi verso il 2025. Ultimo atto dell'anno solare tra le mura amiche per la società irpina che nel primo anno in Serie A2 occupa il sesto posto condiviso a due turni dal giro di boa. Nel video gli auguri di buon Natale da parte di tutto il roster e dello staff dell'Avellino Basket ai tifosi a pochi giorni dal nuovo match casalingo con la squadra a caccia della sesta vittoria consecutiva.

Ecco il video degli auguri di Natale da parte dell'Avellino Basket