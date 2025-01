Torna a giocare in casa il Gsa pallavolo Ariano Asd: gara importante Campionato serie D maschile 2024/2025

Domani sabato 18 gennaio 2025 alle ore 18.00 al palasport il team arianese scende in campo con i salernitani del Pessy per una gara valida a determinare le prime due posizioni del girone.

Dopo l’inattesa sconfitta rimediata a Battipaglia , la compagine del tricolle ha perso il primo posto a vantaggio proprio dei prossimi avversari che conducono al vertice con due punti di distacco.

La prossima gara rivestirà grande importanza sia per la conquista della vittoria che per la classifica, giocatori e staff tecnico del Gsa ne sono consapevoli e preparano al meglio l’appuntamento.

Gli allenatori Giulio Filomena e Nico Medici chiedono alla squadra di lasciare da parte l’ultimo risultato e continuare a credere nelle proprie possibilità per seguire l’obiettivo promozione. Sarà un impegno delicato per capitan Santosuosso e compagni che attendono l’occasione per riscattarsi con un successo e riprendere il comando della graduatoria.