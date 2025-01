È la vigilia di Avellino Basket - Valtur Brindisi: Mussini MVP di dicembre Domani l'esterno biancoverde riceverà il riconoscimento della LNP

Domani alle 18 sarà sfida tra l'Avellino Basket e la Valtur Brindisi al PalaDelMauro per la ventiduesima giornata di Serie A2. "Prima della partita Federico Mussini sarà premiato dalla Lega Nazionale Pallacanestro come MVP del mese di dicembre, in cui il giocatore biancoverde è stato tra i giocatori più decisivi. La guardia avellinese è stato il più votato sui canali ufficiali della LNP e domani riceverà il riconoscimento": si legge nella nota del club irpino.

I due roster e la terna arbitrale

LNP Serie A2

Ventiduesima Giornata

Avellino Basket - Valtur Brindisi

Avellino: Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Perfigli, Chinellato. All. Crotti

Brindisi: Laquintana, Arletti, Del Cadia, Vildera, Fantoma, De Vico, Radonjic, Calzavara, Allen, Ogden, Buttiglione, Valente. All. Bucchi

Arbitri: De Biase, Almerigogna, Morassutti