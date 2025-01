Scandone Avellino: vittoria e primato, battuta l'Action Now Monopoli (67-51) Coach Sanfilippo: "Ragazzi straordinari. Molto vicini alla gara perfetta"

Vittoria casalinga e la Scandone Avellino guida la classifica della division G della Serie B Interregionale. La squadra irpina ha superato l'Action Now Monopoli al PalaDelMauro con il risultato di 67-51. "Siamo stati molto vicini alla gara perfetta. - ha spiegato il coach della Scandone, Nino Sanfilippo - Abbiamo battuto una squadra forte che veniva da 10 vittorie di fila con equilibri importanti e basi solide. Siamo stati compatti per tutti i 40 minuti, decisiva la nostra difesa, li abbiamo tenuti dove volevamo. I ragazzi sono stati straordinari, hanno fatto una settimana di allenamento molto intensa nonostante non eravamo al meglio: merito a tutti loro. Una menzione speciale a Pichi che sta disputando la migliore stagione della sua carriera. Ora pensiamo a riposarci perché poi ci aspetta il turno infrasettimanale contro Corato: match in cui faremo ruotare un po’ tutti i nostri uomini, dando minuti a chi ha giocato poco fino ad ora".

Il tabellino

Serie B Interregionale - Division G

Scandone Avellino - Action Now Monopoli 67-51

Parziali: 19-16, 12-10, 16-7, 20-18

Scandone: Cantone 6, Zanini 10, Iannicelli 8, Trapani 10, Soliani 5, Stefanini 4, Pichi 20, Stentardo, Iacorossi, Jaskus 4. All. Sanfilippo

Monopoli: Aguzzoli, Laquintana 2, Spatti 14, Feruglio, Calisi 10, Preira 7, Caleprico, Vitale 4, Milosevic 13, Formica 1. All. Carolillo