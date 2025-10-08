L'Avellino Basket vince a Cremona: 68-78 sulla Ferraroni Juvi Parziale di 20-10 nell'ultimo quarto dopo la parità al 30'

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket vince a Cremona contro la Ferraroni Juvi con il risultato di 68-78 nella quarta giornata del campionato di Serie A2. Distribuzione di risorse e punti per la squadra irpina con tre giocatori in doppia cifra e due a sfiorarla. Alla Juvi non bastano i 20 punti di Garrett. La squadra di coach Buscaglia vola sul +8 nel primo quarto, subisce il rientro dei padroni di casa per la parità al 30', ma vince nettamente l'ultima frazione (10-20) e passa al PalaRadi.

Il tabellino

LNP Serie A2

Quarta Giornata

Ferraroni Juvi Cremona - Avellino Basket 68-78

Parziali: 16-24, 21-17, 21-17, 10-20

J. Cremona: Billy Garrett 20 (2/4, 5/8), Vittorio Bartoli 11 (3/6, 1/5), Gregorio Allinei 8 (4/4, 0/6), Travis Mcconico 7 (1/5, 1/2), Simone Barbante 6 (1/4, 0/2), Tommaso Vecchiola 6 (0/4, 2/2), Alessandro Panni 5 (1/2, 1/6), Andrea La Torre 5 (1/2, 1/1), Alessandro Morgillo (0/1, 0/0), Edoardo Del Cadia, Massimo Fiodo, Matteo Di Croce

Avellino: Alessandro Grande 14 (3/3, 2/4), Mikk Jurkatamm 14 (0/1, 2/4), Jaren Lewis 11 (3/4, 1/3), Federico Mussini 9 (1/6, 2/3), Giacomo Dell' agnello 9 (3/4, 1/2), J.J. Chandler 9 (4/9, 0/3), Andrea Zerini 6 (3/3, 0/1), Alexander Cicchetti 3 (1/1, 0/0), Cosimo Costi 2 (1/2, 0/1), Giovanni Pini 1 (0/1, 0/0), Giacomo Donati