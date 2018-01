VIDEO | Avellino: presentati Cabezas, De Risio e Wilmots Il presidente Taccone ha ufficializzato anche il nuovo responsabile del vivaio: Raffaele Sergio

di Marco Festa

Su il sipario: ecco i nuovi acquisti dell'Avellino. Questa mattina Walter Taccone ha presentato tre “new entry” nell'organico biancoverde. Apertura di conferenza dedicata al talento ecuadoriano Bryan Cabezas, che, però, non è ancora a tutti gli effetti un calciatore dei lupi. Il motivo, spiegato dallo stesso Taccone: “Bryan Cabezas non ha ottenuto ancora il permesso di soggiorno e quindi non ha ancora firmato, ma è stato così gentile a venire da noi per fugare ogni dubbio circa la sua volontà di far parte della squadra. I tempi? Inutile sbilanciarsi può essere questione di giorni o settimane.”

In attesa e nella speranza di risolvere celermente gli intoppi burocratici, ecco allora le prime emozioni dell'esterno d'attacco sudamericano tradotte in parole dal suo procuratore Simone Tanganelli: “Ringrazio l’Avellino e l’Atalanta ci tenevo a presentarmi, sono contento di essere qui e convinto di far bene. Per un sudamericano venire a giocare in Europa è un’ambizione. Ho parlato con Novellino ieri sera quando sono arrivato. Fisicamente sto bene, ho avuto soltanto una contrattura muscolare che ho risolto.”

Da Cabezas al mediano Carlo De Risio. L'occasione della vita dopo un breve ma intenso tira e molla col Padova: “Sono sceso ad Avellino autorizzato dalla società (il Padova, ndr). C’era già un accordo, nel momento in cui ho deciso di non rinnovare col Padova si è presentata una grande opportunità, la più grande della mia carriera, e l’ho accettata. Gli accertamenti, che poi non erano vere e proprie visite mediche, sono servite soltanto ad accelerare i tempi, ringrazio il Padova, ora sono contento di essere qua, Avellino è il punto più alto del mio percorso professionale.”

Ha scelto il numero 33 il centrocampista belga Reno Wilmots, già al lavoro coi suoi nuovi compagni di squadra da diversi giorni. Voglia di emergere e un cognome pesantissimo sulle spalle: “È stato mio padre Marc a spingermi verso Avellino. Sono arrivato in un club importante che mi darà la possibilità di confrontarmi con un campionato tecnico ed una piazza molto calorosa. È il posto giusto per continuare il mio percorso di crescita. Sono a completa disposizione del mister: da un tecnico come Novellino c’è soltanto da imparare. Voglio inserirmi quanto prima per ritagliarmi il mio spazio. So cosa hanno fatto qui gli altri calciatori del Belgio prima di me ma il mio obiettivo è focalizzarmi sulla mia situazione senza accelerare i tempi. Il mio idolo? Cerco di ispirarmi a Pogba e Busquets.”

Chiusura con sorpresa: ecco Raffaele Sergio. È lui il nuovo responsabile del settore giovanile dell'Avellino: “È un opportunità a lunga gittata, bisogna avere pazienza e programmare. Entro in punta di piedi in questa famiglia. Ho detto sì per la voglia del presidente Taccone di avermi qui.”

