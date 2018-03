Avellino - Italpol: martedì possibile amministratore congiunto Alex Gravina a Otto Channel: "Se ci saranno i presupposti per la nomina, giovedì sarò in città"

di Marco Festa

La trasferta di Vercelli si avvicina, ma sottotraccia si continua a lavorare per la cessione delle quote dell'U.S. Avellino (tra l'80 e il 90 per cento) all'Italpol Vigilanza Srl. La prossima settimana porterà in dote un importante appuntamento. A confermarlo a Ottopagine.it e 696 TV Otto Channel è il direttore commerciale dell'azienda romana, Alex Gravina: «Martedì ci saranno due nostre figure amministrative ad Avellino per controllare i crediti fuori bilancio della società e per avere delle garanzie da parte di Walter Taccone per questi crediti fuori bilancio. Se è tutto a posto, sottolineo se è tutto a posto, tra martedì e mercoledì nomineremo un amministratore congiunto. In tal caso tra giovedì e venerdì sarò ad Avellino per un controllo operativo, per conoscere le persone che lavorano attualmente per l'Avellino Calcio.»

Ribadite anche le tempistiche per il possibile passaggio di consegne anche se, come noto, Walter Taccone resterà presidente onorario oltre che come socio di minoranza: «Massimo per fine aprile il passaggio delle quote dovrebbe concludersi. Stiamo proseguendo con i controlli, vogliamo essere sicuri al cento per cento. Martedì è un tappa fondamentale per le verifiche dei fuori bilancio e le necessarie garanzie da parte del presidente Taccone.»

Rinviata, invece, almeno per il momento, la presenza allo stadio “Partenio-Lombardi” nonostante il concomitante impegno di campionato dell'Avellino: «Avellino – Parma? La vedrò in televisione. Sarò allo stadio solo quando le cose saranno sulla strada giusta per una positiva conclusione.»

