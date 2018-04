Verso Avellino - Perugia: alle 21 sul canale 696 torna 0825 Telefonate in diretta allo 0825/23743; sms, whatsapp e whatsapp audio al 3428725223

Questa sera, alle 21, su Otto Channel (canale 696 del digitale terrestre), trentunesimo appuntamento stagionale con "0825": rubrica di approfondimento totalmente dedicata all’U.S. Avellino.

Ospiti della trentunesima puntata il dirigente accompagnatore dei biancoverdi, Gianfranco Galasso, e il giornalista Luigi Zappella. Ampio focus sull'intensa settimana vissuta in casa irpina con l'avvicendamento in panchina tra Walter Alfredo Novellino e Claudio Foscarini, le ultime sul futuro societario, sul processo d'appello per la presuntata tentata combine di Catanzaro - Avellino del 5 maggio 2013 e, ovviamente, spazio alle presentazione di Avellino - Perugia e Virtus Entella - Avellino. Conduce Angelo Giuliani. In studio Marco Festa.

La parte più importante di "0825" siete come sempre voi: i tifosi da casa. Linee aperte e tante opzioni attraverso cui condividere le vostre riflessioni e rivolgere le vostre domande.

Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 0825/23743. Potete inoltre interagire con lo studio anche tramite l'invio di sms e messaggi WhatsApp (anche audio) al 3428725223.

Diretta streaming al link: www.ottochannel.tv/direttalive/