Aprilia Racing - Calcio Avellino 2-1: le pagelle Patrignani, errore grossolano: fuori contesto. Mentana macchinoso. Ciotola si riscatta

di Marco Festa

Aprilia Racing - Calcio Avellino 2-1: le pagelle.

Marcatori: pt 23' Corvia, 46' La Penna; st 4' Ciotola.

Aprilia Racing (4-3-1-2): Saglietti 5.5; Telloni 6, Rosania 6, Patti 6.5, Vitolo 6; Vasco 5.5 (10' st Titone 6.5), La Penna 6.5 (19' st Rocchino 6), Mastromattei 6; Olivera 6 (37' st Lillo sv); Russo 6.5 (41' st Battisti sv), Corvia 6.5. A disp.: Manasse, Bosi, Bencivenga, Carpentieri, Murasso. All.: Feola 6.5.

Avellino (4-3-1-2): Lagomarsini 6.5; Patrignani 3 (29' st Tompte 5), Morero 5.5, Mikhaylovskiy 5, Parisi 5.5 (32' st Carbonelli sv); Buono 5 (1' st Mentana 4.5), Matute 5.5, Acampora 5; Tribuzzi 6; De Vena 5, Ciotola 6.5 (21' st Capitanio 6). A disp.: Pizzella, Ventre, Nocerino, Dondoni, Cuomo. All.: Graziani 5.

Arbitro: Galipò della sezione di Firenze 6.5.

Note: Al 6' st Lagomarsini para un calcio di rigore a Corvia. Ammoniti: Tribuzzi, Mastromattei e Russo per gioco falloso; Vitolo per proteste; Tompte per simulazione. Angoli: 2-3. Recupero: pt 1'; st 5'.

Grafica: pagina facebook Calcio Avellino SSD