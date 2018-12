Torres - Calcio Avellino 2-0: le pagelle Omohonria si presenta con un liscio degno di "Mai dire gol". Pizzella ingenuo, Lauria antisportivo

Torres - Calcio Avellino 2-0: le pagelle.

Marcatori: st 13' Spinola, 28' Bianco.

Torres (4-3-3): Cancelli 6; Bilea 6, Peana 6, Lazazzera 6, R. Pinna 6.5; Bianco 7 (41' Piana sv), Lauria 4, Piga 6 (7' st Spinola 7); Sarritzu 7, Camilli 5.5 (22' Ayo 6), De Martis 6.5 (44' st N. Sanna sv). A disp.: Tsoulfas, Minutolo, Piriottu, S. Pinna, Saba. All.: M. Sanna 6.5.

Avellino (4-4-2): Pizzella 3; Patrignani 5 (1' st Omohonria 4), Morero 4.5, Dondoni 6, Parisi 4.5; Tribuzzi 5, Gerbaudo 5 (23' st Di Paolantonio 5), Matute 5, Da Dalt 5.5; Sforzini 5 (48' st Lagomarsini sv), De Vena 5. A disp.: Mithra, Ciotola, Mentana, Buono, Capitanio, Saporito. All.: Bucaro 5.5.

Arbitro: Alessandro Munerati della sezione di Rovigo 5. Assistenti: Andrea Cravotta della sezione di Città di Castello e Markiyan Voytyuk della sezione di Ancona 5.5 e 6.

Note: Espulsi: al 36' st Tribuzzi e al 47' st Pizzella per condotta violenta. Ammoniti: Bianco, Morero, Patrignani, Camilli, Gerbaudo e Lauria per gioco falloso; Sforzini per proteste. Angoli: 6-4. Recupero: pt 1'; st 4'.

Grafica: pagina facebook Calcio Avellino SSD