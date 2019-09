Avellino - Teramo 2-0, le pagelle Di Paolantonio giganteggia, Rossetti e Michovschi hanno la stoffa. Karic, che pennellata!

Avellino - Teramo 2-0, le pagelle.

Marcatori: pt 29’ Michovschi; st 30’ Karic.

Avellino (5-4-1): Abibi 6.5; Laezza 6.5, Zullo 6, Morero 6, Illanes 6 (25’ st Karic 7), Parisi 6.5; Micovschi 7, De Marco 6 (13’ st Silvestri 6), Di Paolantonio 7.5, Rossetti 6.5 (46’ st Palmisano sv); Albadoro 6.5. A disp.: Tonti, Pizzella, Celjak, Njie, Falco, Carbonelli, Petrucci. All.: Ignoffo 7.

Teramo (4-3-1-2): Tomei 6.5; Cancellotti 5, Cristini 5, Piacentini, 5.5, Di Matteo 5.5 (25 st Tentardini 6); Santoro 5 (1’ st Lasik 5.5), Arrigoni 5.5 (33’ st Ilari sv), Bombagi 6 (25’ st Cappa 5.5); Mungo 5 (1’ st Martignago 5.5); Cianci 4, Magnaghi 5. A disp.: Valentini, Florio, Lasik, Iotti, Birligea, Viero. All.: Tedino 5.5.

Arbitro: Bitonti della sezione di Bologna 6.5. Assistenti: Massara della sezione di Reggio Calabria 7 e Terenzio della sezione di Cosenza 6.5.

Note: Espulso al 31’ pt Cianci per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Bombagi e Piacentini per gioco falloso. Angoli: 4-2. Recupero: pt 1’; st 3’. Spettatori: 4.438 (271 ospiti, quota abbonati 2.820. Incasso: 19.471 euro).

Foto: pagina facebook U.S. Avellino