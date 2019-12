Avellino, ora è ufficiale: Izzo è il nuovo presidente Nelle prossime ore verrà svelato il nuovo organigramma societario. Diesse: Musa in pole position

Ecco il comunicato ufficiale inizialmente annunciato per la serata di ieri, ma posticipato a oggi, da parte della IDC: "Trovato l’accordo. Il gruppo Izzo - Circelli, proprietario della IDC S.r.l., società che lo scorso venerdì 6 dicembre ha rilevato il 100 per cento delle quote dell’U.S. Avellino 1912, comunica che andrà avanti dando seguito all’investimento compiuto. La carica di presidente sarà rivestita (come anticipato nel pomeriggio di ieri su Ottopagine.it, ndr) da Luigi Izzo mentre Nicola Circelli sarà il vice presidente. Nelle prossime ore seguirà un comunicato nel quale verrà fornito il nuovo organigramma societario e fissata la data di presentazione dei nuovi esponenti del club." Come anticipato nella serata di ieri su 696 TV OttoChannel, Aniello Martone sarà il nuovo direttore generale. Per il ruolo di direttore sportivo è in pole position Carlo Musa, pronto al ritorno in biancoverde al posto di Salvatore Di Somma. In panchina si andrà avanti con Ezio Capuano. Il nuovo corso dell'Avellino è definitivamente iniziato.