U.S. Avellino, Circelli - Izzo: intesa raggiunta Nel club dovrebbero entrare anche altri due soci. Martone in arrivo, Musa verso il ritorno

Dopo un incontro fiume, protrattosi fino a tarda notte, Nicola Circelli e Luigi Izzo hanno raggiunto un'intesa per intraprendere insieme l'avventura alla guida dell'U.S. Avellino, di cui la IDC è diventata proprietaria dallo scorso venerdì. In serata dovrebbe essere diramato un comunicato per annunciare l'ufficialità dell'accordo.

La novità è che i due soci alla finestra in caso di disimpegno di Izzo (di cui uno originario della provincia di Avellino, ndr) entrerebbero comunque far parte del nuovo assetto societario andando ad assorbire parte del cinquanta per cento di Circelli. Izzo sarà il nuovo presidente.

In caso di "fumata bianca", che si leverà salvo ormai clamorosi colpi di scena, Aniello Martone andrà, come nei programmi, a ricoprire il ruolo di direttore generale mentre si profilerebbe il ritorno di Carlo Musa nelle vesti di direttore sportivo con il conseguente addio di Salvatore Di Somma. Occhio, però, anche all'opzione Antonio Minadeo: 21 presenze in Serie C e una in Serie B con la maglia biancoverde nel corso dell'era Sibilia, presente in Tribuna Montevergine. Mentre l'Avellino si appresta a scendere in campo, appena al di fuori dallo stesso stanno per essere definite le gerarchie e l'organizzazion ai vertici del club. Intanto, gli stipendi sarebbero già stati pagati.