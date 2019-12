Avellino, Circelli e Izzo a colloquio: le ultime In corso l'incontro tra i soci della IDC per definire se andare avanti insieme o separarsi

È in pieno corso l'incontro tra Nicola Circelli e Luigi Izzo, soci al 50 per cento della IDC, che è da ieri è diventata proprietaria dell'U.S. Avellino. I due imprenditori sono a Montesarchio, paese d'origine di Izzo, dove si sono dati appuntamento non appena quest'ultimo ha fatto rientro da Firenze in seguito a un viaggio di lavoro. Come noto, Izzo si era chiamato fuori dalla trattativa lo scorso lunedì in seguito alle mancate dimissioni dell'ora ex CdA del club biancoverde, ma, subito dopo la stipula del rogito notarile, Circelli si era pubblicamente augurato che tornasse sui suoi passi. Viceversa, il neo-proprietario aveva annunciato che avrebbe chiesto a Izzo i passaggi formali necessari a cedere la sua metà delle quote a due potenziali soci alla finestra: uno originario della provincia di Avellino. I

l dialogo sta continuando in questi minuti e, in attesa di eventuali indiscrezioni, non è da escludere che possa essere fatta chiarezza dopo il match tra Avellino e Sicula Leonzio, in programma domani (ore 14,30) al "Partenio-Lombardi", valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C. Qualora Izzo decidesse di ripensarci ed accettare di intraprendere l'avventura all'ombra del Partenio, Aniello Martone andrebbe a ricoprire, con ogni probabilità, la carica di direttore generale mentre Carlo Musa sarebbe in pole position per il ruolo di direttore sportivo con il concomitante e promesso addio di Salvatore Di Somma, che oggi non ha assistito, come di consueto, alla conferenza stampa pre-gara di Ezio Capuano.