Avellino, Capuano: "Sarò sempre grato a Mauriello e Iuppa" Domani sfida casalinga con la Sicula Leonzio, il tecnico si è soffermato sul cambio di proprietà

Alla vigilia di Avellino - Sicula Leonzio, match valido per la penultima giornata del girone C di Serie C, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei lupi, Ezio Capuano: “Finora il bilancio è positivo, nessuno pensava di poter fare così bene. Il merito è dei ragazzi, noi cerchiamo di aiutarli. Siamo la squadra con più under, domani giocheremo con cinque, sei elementi nati tra il 1999 e 2000. È una partita molto importante, vincendo metteremmo tanti punti tra noi e la Sicula Leonzio. Abbiamo tanti problemi, ma sono convinto che potremo fare una buona gara. Perdere 7-2 in casa, come è accaduto ai nostri prossimi avversari, ti ferisce indubbiamente, mi aspetto una reazione dalla Sicula, che ha giocatori importanti. Bucaro è un grosso allenatore oltre che una grande persona, che ha lasciato un ricordo indelebile qui.” ha esordito il mister dei biancoverdi.

Capitolo infermeria: “Non farò l’errore di Viterbo dove sono stato a costretto a sostituire calciatori non al meglio. Preferisco mandare in campo dal primo minuto gente al 100 per cento. Sono tutti convocati tranne Illanes, squalificato, e Palmisano, acciaccato.” Alfageme, Morero e Zullo dovrebbero, dunque, partire dalla panchina. Il modulo sarà il 3-4-3 con Celjak, Laezza e Njie in difesa. Ballottaggio tra De Marco e Petrucci per fungere da cursore di fascia destra. Certo di una maglia da titolare Silvestri.

Ieri il primo incontro con la nuova proprietà: “Ho percepito entusiasmo, ma sarò sempre grato a Mauriello e Iuppa per l’opportunità che mi hanno dato così come a Di Somma, che mi ha voluto. Allenare l’Avellino era il sogno della mia vita. Non mi hanno fatto mai mancare nulla.”