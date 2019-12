"Treni del gol", nell'inchiesta Avellino-Reggina 3-0 del 2014 Nel secondo filone di indagini sarebbe rispuntato il match che costò una penalizzazione ai lupi

Stando a quanto riferisce Fanpage, ci sarebbe anche Avellino - Reggina 3-0 del 25 maggio 2014 tra le partite finite sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti al lavoro sul secondo filone dell'inchiesta denominata “Treni del Gol”.

Per quella gara, i biancoverdi hanno già pagato al culmine del processo sportivo che portò alla squalifica di Izzo e Millesi e alla penalizzazione in classifica di 3 punti (poi ridotta a 2, ndr) comminata ai danni della vecchia società biancoverde, ovvero l'Uesse che, nell'estate del 2018, non è stata ammessa al campionato di Serie B per le ormai note vicissitudini relative alla fideiussione presentata a corredo della domanda di iscrizione. Nel caso in cui si dovesse arrivare a un nuovo processo (il GIP dovrà decidere sul rinvio a giudizio nel mese di gennaio, ndr), l'attuale Avellino non rischierebbe, perciò, di essere coinvolto.

Il Catania rischierebbe, invece, una penalizzazione e il suo presidente, Antonino Pulvirenti, già squalificato per 5 anni, sarebbe ora a rischio radiazione.