Serie C, altro cambio: la Sicula Leonzio esonera Bucaro Il club siciliano solleva dall'incarico l'ex Avellino e richiama Grieco

Il primo match del 2020 risulta decisivo in negativo per Giovanni Bucaro. L'ex tecnico dell'Avellino non è più l'allenatore della Sicula Leonzio. Esonero per Bucaro dopo la sconfitta casalinga, rimediata domenica, con il Teramo (0-1), prossimo avversario dei lupi. L'avventura con la Sicula era iniziata lo scorso 25 ottobre, giorno in cui aveva preso il posto dell'esonerato Vito Grieco, oggi rientrante sulla panchina della società di Lentini. Nella breve esperienza con il leone, Bucaro ha sfidato l'Avellino al Partenio-Lombardi l'8 dicembre scorso (3-1 in favore degli irpini con le reti decisive nel recupero per la squadra allenata da Ezio Capuano): "La Sicula Leonzio comunica di aver sollevato Giovanni Bucaro dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra e l’allenatore in seconda Carlo Ricchetti. - si legge nella nota diffusa dal club - La guida tecnica della prima squadra viene nuovamente affidata a Vito Grieco, con l’allenatore in seconda Luca Salvalaggio. Domani il primo allenamento settimanale".