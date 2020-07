Rastelli: "Avellino? Quello che accadrà lo dirà solo il tempo" A 696 TV il tecnico ha smentito contatti con il club, ma ha lasciato aperta la porta a un ritorno

Allenatore e direttore sportivo: per l'Avellino è iniziata una settimana spartiacque per definire il futuro dell'area tecnica. In bilico Capuano e Di Somma. Tra i papabili per la panchina biancoverde c'è Massimo Rastelli, che in collegamento telefonico con 696 TV ha smentito contatti con il club biancoverde, ma non ha affatto chiuso la porta a un suo eventuale ritorno all'ombra del Partenio: “Adesso sono in vacanza e me le godo. Più in là vedremo quello che succede. Sapete quanto io sia legato ad Avellino, ma c'è un allenatore sotto contratto. Quindi, per rispetto di tutti, è giusto tenerne conto. Questi sono giorni, saranno settimane in cui si dirà di tutto e di più. È normale, quando c'è la programmazione di una stagione, si facciano tanti nomi. Detto ciò, è evidente che a me faccia piacere che il mio nome venga associato all'Avellino. Mi rende orgoglioso. Significa che, comunque, qualcosa di buono ho fatto e ho lasciato quando l'ho allenato. Poi, quello che succederà lo dirà solo il tempo.” Si vedrà. Restano in auge anche le piste Braglia, Calabro e Pecchia, ma non è, ovviamente, da escludere che il vincolo sino al 2021 con opzione per un'ulteriore stagione, in essere con il mister di Pescopagano, a cui ha fatto riferimento lo stesso ex tecnico della Cremonese, non risulti decisivo per una sua conferma.