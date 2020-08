Avellino, ufficiale l'accordo con Ciancio Il ds Di Somma: "Esperto e conosce la categoria. Rispecchia ciò che cercavamo"

Simone Ciancio è un nuovo calciatore dell'Avellino. Nel tardo pomeriggio, la società irpina ha ufficializzato l'ingaggio del difensore reduce dall'esperienza con la Carrarese. Ciancio ritrova, quindi, Francesco Forte, compagno di squadra in Toscana, ma anche Piero Braglia, con cui ha condiviso l'avventura a Castellammare di Stabia nel 2013/2014.

"Simone non ha bisogno di presentazioni. - ha spiegato il direttore sportivo dell'Avellino, Salvatore Di Somma - Parliamo di un giocatore esperto che conosce bene la categoria e nella quale ha sempre offerto eccellenti prestazioni. Per caratteristiche rispecchia in pieno quello che cercavamo”.

"L’US Avellino comunica di aver raggiunto un accordo annuale con il difensore Simone Ciancio. - si legge nella nota del club irpino - Nato a Genova il 18 luglio 1987, il calciatore ligure è cresciuto nelle fila della Sampdoria. In carriera ha indossato le maglie di Pizzighettone, Alessandria, Cittadella, Juve Stabia, Cosenza, Lecce, Catania e Carrarese. In totale ha collezionato 364 presenze tra i professionisti, 79 nella vecchia serie C2, 184 in Lega Pro, 60 in serie B e 41 tra Tim Cup, coppe di categoria e post season".