Avellino - Juve Stabia, Padalino: "Braglia? Un lusso per la C" Il tecnico dei gialloblù ha presentato la sfida di domani (ore 21) al "Partenio-Lombardi"

Alla vigilia della trasferta ad Avellino, il tecnico della Juve Stabia, Pasquale Padalino, ha presentato il match valido per la quinta giornata del girone C di Serie C (stadio "Partenio-Lombardi", ore 21): “Ci attende un derby molto sentito. Dispiace, in tal senso, non poter contare sui tifosi, che, soprattutto in questi contesti, rappresentano un valore aggiunto da una parte e dall’altra. Braglia? Al di là dei trascorsi a Castellammare di Stabia, avendo vinto tanto in Serie C e maturato una lunga esperienza in Serie B, è chiaramente un lusso per la Lega Pro. Ho l’ambizione di vincere, qui, come ha fatto lui. Dovremo essere in grado di affrontare ogni gara come fosse un derby, soprattutto quando ci troveremo di fronte compagini che, proprio come l’Avellino, mirano alla vittoria del campionato. Dobbiamo continuare a lavorare con serenità ed entusiasmo per toglierci e regalare soddisfazioni.”