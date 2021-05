Playoff Serie C, secondo turno: ecco gli orari delle partite Nel girone C derby pugliese tra Bari e Foggia e supersfida tra Juve Stabia e Palermo

In attesa del recupero tra Triestina e Virtus Verona, valido per il primo turno playoff del girone B (che permetterà di definire anche gli incroci nello stesso raggruppamento), la Lega Pro ha reso noti gli orari in cui verranno disputati i match validi per il secondo turno della fase del girone per quanto riguarda i gironi A e C, in programma il prossimo mercoledì 19 maggio.

Secondo turno playoff del girone (mercoledì 19 maggio 2021).

Girone A

Pro Vercelli – Juventus Under 23 (ore 17,30).

Albinoleffe – Grosseto (ore 18).

Girone C

Bari – Foggia (ore 17,45, diretta Rai Sport).

Juve Stabia – Palermo (ore 17,30).



Le squadre vincenti avranno accesso alla fase playoff nazionale in cui entreranno in scena Renate, (girone A), Modena e Südtirol (girone B), Avellino (girone C). Nel secondo turno playoff del girone, in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, avrà accesso alla fase playoff nazionale la squadra meglio classificata al termine della regular season (ovvero, la formazione che gioca in casa).