Maradona jr: "Il Napoli? Non parlatemi di derby in Campania" Il figlio del Pibe de Oro: "Le sfide con le corregionali? Partite con vicinanza geografica"

Se per Diego Armando Maradona quello con l'Avellino “era il vero derby campano”, come ricordava nel 2014, dagli studi di ESPN, non è evidentemente dello stesso avviso suo figlio Diego Armando Maradona jr. Nel corso di “Arena Maradona”, sulle frequenze di Radio CRC, il figlio del leggendario Pibe de Oro è stato coinvolto sul ritorno in Serie A della Salernitana, ovviamente in merito alla sfida tra gli azzurri e i granata, che si consumerà, in massima Serie, nella prossima stagione. Maradona jr ha così espresso il proprio pensiero: “Sono contento che le campane vadano avanti, ma non mi parlate di derby. Il Napoli non ha derby in Campania. Voglio bene a tutte le squadre, le stimo e ne approfitto per fare i complimenti alla Salernitana, ma la penso così. Per me i derby sono altri. Le sfide tra Napoli, Salernitana o Benevento sono partite con vicinanza geografica, per me i derby sono altri”. L'Avellino? Uscito dai radar del figlio d'arte, che ha, però, colto l'occasione per fare i complimenti a un altro ex biancoverde, ovvero Gennaro Tutino, protagonista indiscusso della scalata al gotha del calcio italiano del cavalluccio marino.