Serie C, l'andata della finale playoff tra Padova e Alessandria finisce 0-0 Ritorno al "Moccagatta" giovedì 17 giugno con calcio d'inizio alle 18

L'andata della finale playoff tra Padova e Alessandria si è conclusa sul risultato di 0-0. Allo stadio “Euganeo” è andato in archivio il primo atto del doppio confronto che sancirà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Como (girone A), Perugia (girone B) e Ternana (girone C). Il ritorno è in programma giovedì 17 giugno, con calcio d'inizio alle 18, allo stadio “Moccagatta”. In caso di parità, con qualsiasi risultato (non vale il gol doppio fuori casa), al termine dei novanta minuti, più recupero, regolamentari, si procederà alla disputa dei tempi supplementari. Qualora l'equilibrio dovesse perdurare si procederà a battere i calci di rigore. Si veleggia verso l'ultimo atto di una stagione lunga e logorante, con la coda degli spareggi promozione che è stata non meno impegnativa per i club impegnati. L'attesa sta per finire. Sta per arrivare il momento di conoscere chi potrà far saltare i tappi dello spumante e brindare al salto in Cadetteria uscendo vincitore dalla lotteria della post-season, che dalla prossima stagione ridurrà da 4 a 3 il numero di squadre retrocesse in Lega Pro.