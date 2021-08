Avellino, ufficiale l'arrivo di Bove: i dettagli dell'accordo Il difensore è tifosissimo dei biancoverdi così come suo padre, al settimo cielo per l'intesa

L'Avellino puntella il pacchetto arretrato livellando verso il basso l'età media del reparto e della rosa dopo la partenza di Miceli alla volta della Virtus Francavilla: ingaggiato, con un accordo su base biennale, Davide Bove. Nato a Benevento il 7 novembre 1998, ma cresciuto a Cervinara e tifosissimo dei biancoverdi, il giovane difensore si appresta a iniziare la sua quarta stagione tra i professionisti dopo tre campionati consecutivi con la maglia del Novara, club in cui è cresciuto calcisticamente. Con i piemontesi tra campionato, Coppa Italia e playoff ha collezionato 69 presenze, messo a segno 3 gol e fornito 2 assist. Bove è arrivato ieri sera al “Partenio-Lombardi”, sotto la pioggia battente, accompagnato dal suo agente e da suo padre, che non ha nascosto tutta la propria felicità per la possibilità di vedere suo figlio con la maglia dei lupi. Parole d'elogio per Braglia e il ricordo dei 10 anni in Serie A dell'Avellino, vissuti da trepidante spettatore. Adesso potrà tornare sugli spalti, ma per vedere suo figlio Davide in azione.