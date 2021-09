Avellino, Capone ai saluti: prestito secco al Novara Il giovane talento di Montella continuerà il suo percorso di crescita alla corte di Marchionni

Federico Capone si appresta a salutare l'Avellino per continuare il suo percorso di crescita. Il cursore di fascia destra, classe 2003, giocherà nel Novara di mister Marco Marchionni, che ha nel 3-5-2 il suo modulo di riferimento. Il club piemontese, chiamato alla risalita nel professionismo dalla Serie D in seguito alla mancata iscrizione in Serie C, ha battuto la concorrenza di Torres, Brindisi e Casertana assicurandosi il prestito secco, senza opzioni, del giovane talento di Montella. Dal Piemonte l'operazione viene data per conclusa, l'annuncio non tarderà ad arrivare: questione di ore. Capone saluta momentaneamente l'Irpinia dopo essersi messo in bella evidenza nel ritiro a Roccaraso ed aver incassato, a più riprese, gli attestati di stima di Piero Braglia. Una soluzione che era nell'aria, pienamente condivisa con il ragazzo, che avrà la possibilità di giocare con continuità in modo da tornare con un bagaglio di esperienza importante in una piazza che c'entra davvero nulla con il dilettantismo. Capone saluta dopo essersi accomodato in panchina, ieri sera, al “Menti”, contro la Juve Stabia.