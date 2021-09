Avellino - Latina, le probabili formazioni Al "Partenio-Lombardi" la gara valida per la terza giornata del girone C di Serie C

Calcio e pazienza non viaggiano mai di pari passo. Piero Braglia è fin troppo navigato per non saperlo e così, per l'Avellino, è il momento di affrontare la prima gara spartiacque della stagione. Alle spalle due pareggi consecutivi, è solo la terza giornata del girone C di Serie C, ma le aspettative sono alte, le ambizioni conclamate: battere il Latina, stasera (ore 20,30), al “Partenio-Lombardi” diventa indispensabile per classifica, morale e atmosfera dell'ambiente, che ha iniziato già, in parte, a mugugnare.

Sul fronte formazione, salvo colpi di scena o diverse valutazioni dell'ultim'ora, sarà una sola la novità tra gli interpreti rispetto all'undici iniziale opposto al “Menti” alla Juve Stabia: De Francesco prenderà il posto dello squalificato Aloi. Fuori Micovschi, infortunato, recuperato in extremis Scognamiglio, che si accomoderà in panchina.

Dall'altra parte del campo i pontini di Di Donato, reduci da una sconfitta e una vittoria nei primi 180 minuti a margine del ripescaggio in Terza Serie nazionale. Out lo squalificato Barberini e gli infortunati Marcucci, Rossi e Zini. Teraschi ed Ercolano si contendono una maglia per fungere da terzino destro. In attacco il pericolo numero uno è Carletti, autore di una doppietta, domenica scorsa, contro la Paganese.

Avellino – Latina, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 20:30)

Avellino (4-3-2-1): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Carriero, De Francesco, D'Angelo; Kanoute, Di Gaudio; Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Scognamiglio, Sbraga, Bove, Mignanelli, Matera, Gagliano, Messina, Plescia. All.: Braglia.

Squalificati: Aloi.

Indisponibili: Micovschi.

Ballottaggi: Tito – Mignanelli: 55% - 45%.

Diffidati: nessuno.

Latina (4-4-2): Alonzi; Teraschi, De Santis, Giorgini, Nicolao; Di Livio, Ricci, Spinozzi, Tessiore; Carletti, Jefferson. A disp.: Cardinali, Celli, Esposito, Ercolano, D’Aloja, Amadio, Atiagli, Pastore, Sane, Rosseti, Mascia. All.: Di Donato.

Squalificati: Barberini.

Indisponibili: Marcucci, Rossi, Zini.

Ballottaggi: Teraschi – Ercolano: 51% - 49%.

Diffidati: nessuno.

Arbitro: Costanza della sezione di Agrigento. Assistenti: Feraboli della sezione di Brescia e Tinello della sezione di Rovigo. Quarto ufficiale: Monesi della sezione di Crotone.