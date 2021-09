Avellino - Latina, la probabile formazione dei pontini Il tecnico Di Donato: "Affrontiamo una delle più forti, ma scenderemo in campo per fare la partita"

Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico Daniele Di Donato per Avellino - Latina, in programma domani, 12 settembre 2021, alle 20,30, allo stadio “Partenio-Lombardi”, valida per la terza giornata del girone C di Serie C. Fuori lo squalificato Barberini e gli infortunati Marcucci, Rossi e Zini.

“Dobbiamo credere in quello che stiamo facendo e continuare sulla nostra strada. Sicuramente non ci snatureremo perché affrontiamo l'Avellino, una delle squadre più forti del girone. Il nostro deve sempre essere un calcio propositivo, palla a terra, con la voglia di avere sempre il pallino del gioco in mano. Dobbiamo continuare a crescere, abbiamo fatto due ottime prestazioni, ma sappiamo che non abbiamo fatto ancora nulla e dobbiamo colmare ancora tante lacune” ha dichiarato l'allenatore dei pontini alla vigilia del match.

L'elenco dei 22 convocati (preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 1 Cardinali, 22 Alonzi.

Difensori: 5 Giorgini, 13 De Santis, 17 Teraschi, 19 Celli, 27 Esposito, 33 Atiagli, 38 Nicolao, 70 Ercolano.

Centrocampisti: 4 Spinozzi, 6 Amadio, 7 Di Livio, 8 Ricci, 18 Tessiore, 44 Pastore, 65 D'Aloia.

Attaccanti: 9 Carletti, 11 Rossetti, 15 Sane, 21 Mascia, 79 Jefferson.

La probabile formazione.

Latina (4-4-2): Alonzi; Teraschi, De Santis, Giorgini, Nicolao; Di Livio, Ricci, Spinozzi, Tessiore; Carletti, Jefferson. A disp.: Cardinali, Celli, Esposito, Ercolano, D’Aloja, Amadio, Atiagli, Pastore, Sane, Rosseti, Mascia. All.: Di Donato.