Emergenza maltempo, rinviata Catania-Vibonese. Solidarietà dai tifosi iripni Sui social centinaia di messaggi per incoraggiare la città siciliana travolta da violenti nubifragi

Ecco il volto bello dello sport, dopo aver guardato dritto negli occhi quello più meschino e vergognoso e che, in fondo, con il calcio non ha nulla a che fare o vedere trattandosi di puri gesti di natura delinquenziale. Sui social si contano a centinaia i messaggi solidali dei tifosi dell'Avellino rivolti a quelli del Catania, da sempre rivali sul campo, ma anche ai semplici cittadini del capoluogo di provincia siciliano per i violenti nubifragi che hanno messo in ginocchio il Comune etneo nelle ultime ore. Pensieri di sostegno e solidarietà, di un popolo che sa bene cosa sia la sofferenza per le calamità naturali, che vanno a sommarsi alle migliaia che sono arrivati e arrivano da tutta Italia, non solo, ovviamente, da chi fa parte del mondo del pallone. Una bella pagina, nel pieno di un dramma che rischia, bollettini meteo alla mano, di avere ulteriori strasichi, a fare da contraltare agli incidenti sul raccordo Avellino - Salerno verificatisi domenica scorsa al termine di Avellino - Paganese.

Intanto, è arrivato il rinvio a data da destinarsi della gara al "Massimino" tra gli etnei e la Vibonese, che pure ha dimostrato piena comprensione e disponibilità dando immediatamente il proprio via libera alla non disputa della gara valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C inizialmente in programma domenica alle 14,30. Una ferma collaborazione per l'emergenza, come detto, ma anche l'impossibilità dei prossimi avversari di potersi allenare regolarmente nel corso della settimana. Questa è la sportività.

Il comunicato - "La Lega, in relazione all’emergenza maltempo che ha colpito duramente la città di Catania, preso atto dell’istanza presentata dalla società Catania, preso atto del nulla osta della società Vibonese, dispone che la gara Catania-Vibonese, in programma domenica 31 ottobre 2021 presso lo Stadio “Angelo Massimino” di Catania, venga rinviata a data da destinarsi".