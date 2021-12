Il Covid torna a spaventare anche il calcio, 7 casi positivi nella Paganese Tutti asintomatici, il club azzurrostellato ha predisposto un nuovo giro di tamponi molecolari

Il Covid avanza e anche il mondo del calcio, di pari passo con l'obbligatorietà dei vaccini per tutti i calciatori, decisa dal Governo, torna a fare i conti con l'incremento dei casi che sta facendo registrare numeri record in Italia. La Paganese ha ufficializzato che, in seguito ai test anti Covid-19 mediante tamponi molecolari, effettuati come da protocollo prima della ripresa degli allenamenti, sono emersi 7 casi di positività all’interno del “gruppo squadra” tra staff e calciatori. Le persone risultate positive, tutte asintomatiche, sono in isolamento e sotto osservazione dello staff medico azzurrostellato. Come da protocollo, l’intero “gruppo squadra”, ovviamente esclusi i positivi, si sottoporrà a nuovo giro di tamponi nelle prossime ore.

Il 9 gennaio 2022 riprenderà il campionato di Serie C, ma si preannunciano equilibri decisamente labili per quanto riguarda il regolare svolgimento del torneo, di pari passo con la situazione pandemica nazionale, al centro di un'escalation che sta facendo alzare la soglia di attenzione collettiva.