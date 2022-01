L'Avellino pre-annuncia Murano: ci sarà contro il Monopoli In arrivo l'ufficialità dell'intesa con il club biancoverde, ecco tutti i dettagli dell'operazione

Un video di pochi secondi, sui canali social del club biancoverde, per il pre-annuncio ufficiale: Jacopo Murano è un calciatore dell'Avellino. In giornata, l'attaccante, ingaggiato a titolo definitivo del Perugia, firmerà il contratto con cui si legherà ai lupi sino al 30 giugno 2024. Ieri sera sono state sbrigate le ultime formalità burocratiche, che hanno fatto slittare l'arrivo di Murano nel capoluogo irpino a non prima di oggi, nel pomeriggio.

Anche senza aver avuto la possibilità di allenarsi con i suoi nuovi compagni di squadra, se non per la seduta di rifinitura, Braglia lo avrà a disposizione già per la partita di domani con il Monopoli. Verosimile, salvo colpi di scena, il debutto con la sua nuova maglia nella parte finale della partita. Perfezionata, dunque, la prima operazione in entrata della finestra invernale di calciomercato.

Il “samurai” approda all'ombra del Partenio a pochi giorni dal compimento dei 31 anni (li festeggerà il prossimo 14 febbraio) grazie a un notevole investimento della proprietà, considerando anche che, con la società umbra, appena salutata, era in scadenza di contratto: 200mila euro, in due rate, più 50mila in caso di promozione in Serie B per rilevarne il cartellino, oltre a un ingaggio da top-player per la Lega Pro e alle commissioni per l'agente Andrea Cattoli. A Murano il compito di ripagare lo sforzo economico effettuato dopo aver il “no” di Pietro Iemmello, che ha preferito accasarsi tra le file del Catanzaro.

Attraverso il suo profilo Instagram, Murano ha, intanto, salutato la sua ormai ex società postando la foto dell'esultanza collettiva dopo la promozione in Serie B: "Dopo un anno e mezzo è arrivato il momento dei saluti. Si chiude qui la mia avventura e ne approfitto per ringraziare il presidente, i direttori, lo staff sanitario, magazzinieri e chiunque faccia parte di questa società, ma soprattutto ringrazio i miei compagni di squadra che sono stati, in questo periodo un po’ così, la mia forza. Gli auguro le migliori fortune! Ciao Perugia".