D'Angelo: "Rispetto alla base di tutto". Segnale implicito all'Avellino Nessun riferimento diretto al club, ma sembra rientrare nei giochi del rinnovo

Prosegue la fase di stallo nella trattativa tra Sonny D'Angelo e l'Avellino per il rinnovo contrattuale e il palermitano, che non figurava nell'elenco dei convocati dell'ultima sfida giocata dai lupi (il 2-2 casalingo con il Monopoli) sembra lanciare un messaggio diretto al club senza riferimenti espliciti sul profilo ufficiale social. "Il rispetto è quella cosa che per te non può mai mancare, deve essere alla base di tutto": si legge nella foto pubblicata dal centrocampista sulle "stories" di Instagram. Un post per il suo segno zodiacale, ma che sa tanto di gioco delle parti nella fase biancoverde con il tira e molla, nato nel corso dei mesi, sulla condizione economica per il prolungamento contrattuale con il calciatore in scadenza a fine stagione. Lo scatto social non passa inosservato nel momento delicato, a maggior ragione dopo le parole di Piero Braglia nella conferenza stampa verso la gara con il Monopoli. Si confermano le chance di una soluzione in extremis tra D'Angelo e l'Avellino, ma nello scenario c'è anche la pista che porta al Cosenza e alla Serie B.