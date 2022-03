Taranto - Avellino 0-1, le pagelle Bove il match-winner, Rizzo e Kragl una spanna sugli altri

Forte 6 – Ordinaria amministrazione. Pronto nell'unica occasione Taranto con Santarpia

Silvestri 6 – Anche per lui giornata tutto sommato tranquilla, concede poco o nulla a Manneh e Santarpia

Scognamiglio 6 – Qualche sbavatura in una gara tutto sommata ben gestita dal reparto difensivo. Mai in sofferenza

Bove 7 – Attento nelle chiusure, suggella un'ottima prestazione con un gran gol da centravanti

Rizzo 7 – Spinge decisamente meglio rispetto al Palermo, colpisce una gran traversa e ha gamba fino alla fine

Carriero 6 – Si fa vedere con un tiro nel primo tempo, poi si limita anche lui all'ordinaria amministrazione. (16’ st Mastalli 6 – Tornava in campo dopo una lunga assenza, poteva trovare il gol con un po' più di precisione sul colpo di testa)

De Francesco 5.5 – Non benissimo, stenta a prendere in mano le redini del gioco.

Kragl 6.5 – Ci prova con il suo sinistro ma non ha fortuna. Per il resto gioca gara intelligente e generosa (45’ st Mocanu sv).

Mignanelli 6 – Bene nelle chiusure, un po' meno in fase offensiva. Bella la palla per Mastalli nella ripresa

Plescia 5.– E' generoso ma anche oggi nell'unica occasione che gli capita non riesce a colpire. Da ritrovare (17’ st Maniero 6 – Ancora non al meglio, utilissimo comunque nel far salire e rifiatare i compagni

Kanoute 6 – E' sempre una spina nel fianco per le difese avversarie, anche in giornate in cui, come oggi, non brilla nelle conclusioni e negli affondi (38’ st Micovschi sv).

All.: Gautieri 6 – Serviva subito il riscatto e lo ha trovato in una gara senza particolari patemi