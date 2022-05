Calcio, Avellino: blitz per il ritiro estivo 2022, ecco le novità Proprietà, dirigenza e componenti del settore giovanile in visita: ormai tutto definito

La proprietà e la dirigenza dell'Unione Sportiva Avellino hanno raggiunto Mercogliano e il nuovo stadio comunale, dove hanno incontrato il sindaco del comune irpino, Vittorio D'Alessio, e l'assessore allo sport, Antonio Della Pia. L'Avellino era rappresentata dal presidente, Angelo Antonio D'Agostino, dall'amministratore unico IDC, Giovanni D'Agostino, dal direttore sportivo, Enzo De Vito, e da una delegazione del progetto Youth, Giuliano Capobianco, Raffaele Biancolino e Gigi Molino.

"Per verificare insieme lo stato della struttura in vista del ritiro precampionato dell’U.S. Avellino 1912": si legge nella nota diffusa dal club. Non era un mistero la candidatura di Mercogliano rafforzata dall'omologazione del campo nei giorni scorsi e dalla volontà di realizzare una tribuna centrale. C'è, di fatto, l'annuncio dell'US Avellino, che svilupperà la preparazione estiva 2022 in provincia, a pochi chilometri dal "Partenio-Lombardi". Per l'Avellino sarà Irpinia per il ritiro come nel 2020 con Sturno dopo l'estate 2021 a Roccaraso.