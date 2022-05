Aggressione ai calciatori dell'Avellino, Ghirelli: "Fatti criminali" Le parole del presidente della Lega Pro su quanto accaduto nelle ore successive ad Avellino-Foggia

"I fatti criminali che sono stati compiuti contro i calciatori dell’Avellino chiedono una condanna senza se e senza ma, e, contemporaneamente, si auspica che la giustizia ordinaria e quella sportiva accertino cosa si è fatto e chi ha compiuto tali atti". Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato in una nota ufficiale le aggressioni subite dai calciatori dell'Avellino, in particolar modo da Claudiu Micovschi, nelle ore successive all'eliminazione dai playoff con la sconfitta rimediata dai lupi contro il Foggia il 4 maggio scorso. "Cosa vogliamo? Giustizia per atti disonorevoli che colpiscono la dignità umana”.

Nel frattempo, in casa Avellino c'è un profilo in pole per la panchina. Roberto Taurino appare pronto per la guida tecnica biancoverde. Il tecnico salentino è in vantaggio su Stefano Vecchi e su Aimo Diana.